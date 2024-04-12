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عربي-دولي
تفاصيل مثيرة.. من هو قائد لواء "ناحال" الذي يقف وراء مقتل عمال إغاثة؟
Lebanon 24
12-04-2024
|
08:31
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كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن أكبر قائد في الجيش الإسرائيلي تم فصله بسبب دوره في مقتل عمال الإغاثة قبل أيام قليلة، هو مستوطن كان قد وقّع على رسالة مفتوحة في كانون الثاني تدعو إلى حرمان قطاع غزة من المساعدات.
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وأبرز المصدر أن العقيد نوتشي ماندل، رئيس أركان لواء مشاة ناحال، كان أحد الضابطين، اللذين تم فصلهما الأسبوع الماضي في أعقاب حادث "وورلد سنترال كيتشن".
ودعت العريضة، التي كان ماندل من بين الموقعين عليها، إلى "فرض حصار" على غزة.
وقال محام بريطاني كبير إن دعوات ماندل "يجب أن تدرسها السلطات الإسرائيلية التي تحقق في الحادث".
وأُرسلت الرسالة المفتوحة في 20 كانون الثاني إلى مجلس الوزراء الحربي ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي وناشدتهما بـ"بذل كل ما في وسعهما" لعدم السماح "بالإمدادات الإنسانية وتشغيل المستشفيات داخل غزة".
وكانت فكرة العريضة هي فرض حصار على المنطقة إلى حين إعادة الرهائن الإسرائيليين، الذين تحتجزهم حماس في غزة، والذين يقدر عددهم بنحو 130 رهينة. (سكاي نيوز عربية)
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