آخر خبر عن الردّ الإيرانيّ على إسرائيل: الهجوم قد يحدث الليلة





ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين قولهما إن من المتوقع أن تشن إيران هجوما كبيرا على إسرائيل اليوم الجمعة، ربما تستخدم فيه أكثر من 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية داخل إسرائيل.

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وقال المسؤولان، اللذان لم تسمهما الشبكة الإخبارية، إنه سيكون من الصعب على الإسرائيليين التصدي لهجوم بهذا الحجم، لكنهما أشارا إلى أن إيران قد تشن هجوما أصغر نطاقا لتجنب حدوث تصعيد كبير. قد توقع مسؤولان أميركيان هجوما إيرانيا على إسرائيل اليوم بصواريخ وأكثر من 100 مسيّرة، وفقا لما نشرته شبكة CNN الأميركية.ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين قولهما إن من المتوقع أن تشن إيران هجوما كبيرا على إسرائيل اليوم الجمعة، ربما تستخدم فيه أكثر من 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية داخل إسرائيل.وقال المسؤولان، اللذان لم تسمهما الشبكة الإخبارية، إنه سيكون من الصعب على الإسرائيليين التصدي لهجوم بهذا الحجم، لكنهما أشارا إلى أن إيران قد تشن هجوما أصغر نطاقا لتجنب حدوث تصعيد كبير.

أتى هذا بعدما توعدت إيران مرارا بمعاقبة إسرائيل على استهدافها للقنصلية، حيث هدد وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني بتوجيه "صفعة قوية" لتل أبيب.



في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعا اليوم لتقييم الوضع من أجل الاستعداد للهجوم الإيراني المحتمل، بمشاركة وزير الدفاع يوآف غالانت. (العربية)