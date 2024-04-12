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عربي-دولي

رعب في بلدٍ عربيّ وتنبيه للمواطنين... ما القصة؟

Lebanon 24
12-04-2024 | 09:10
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عمت حالة من الذعر في شمال غربي ليبيا خلال الساعات الماضية، مع انتشار الأنباء عن هروب نمر مفترس.

فقد أعلنت الأجهزة الأمنية عن فرار نمر من صاحبه في مدينة مسلاتة الواقعة شمال غربي البلاد، أثناء محاولة التصوير معه، منبهة المواطنين إلى ضرورة التبليغ في حال مشاهدتهم لهذا الحيوان المفترس.
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فيما استنفرت الوحدات الأمنية قواتها وهرعت للبحث عن النمر وتعقب آثاره، بعد تلقيها عدة شكاوى من مواطنين رصدوه يتجول ويتحرك بحرية في المدينة، داعية إلى ضرورة الإبلاغ عنه فور مشاهدته.

بينما لم يتم العثور عليه إلى حدّ الآن، ما فاقم رعب السكان. (العربية)
 
 
 

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