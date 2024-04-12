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عربي-دولي

الثلوج تُغطّي الجزائر في فصل الربيع!

Lebanon 24
12-04-2024 | 09:56
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شهدت عدة مرتفعات من شرق الجزائر تساقطا كثيفا للثلوج خلال الساعات الأخيرة، مشكلة منظراً طبيعيا فريدا من نوعه، خاصة أنها تتزامن مع فصل الربيع.

وأوضح المتخصص في الرصد الجوي والبيئة الشيخ فرحات، أن تساقط الثلوج في فصل الربيع "ظاهرة طبيعية عادة ما تشهدها الجزائر".
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كما أشار إلى أن "الانخفاض في درجات الحرارة وتساقط الثلوج على المرتفعات في عدة مناطق من شرق الجزائر خلال أيام فصل الربيع في شهري نيسان وأيار ليس أمرا مستجداً".

وقال إن "ذلك يحدث كل ثلاثة إلى أربعة أعوام خاصة في المرتفعات التي تصل إلى 1400 متر مثل الأوراس وجرجرة والأطلس البليدي".

لكنه نبه في الوقت ذاته إلى كميات أمطار كبيرة خلال الـ 24 ساعة القادمة، في مناطق مثل الواحات وتقرت والوادي وجنوب الأوراس وحتى شمال ولاية ورقلة جنوب البلاد. (العربية)

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