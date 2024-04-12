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عربي-دولي

إصابة 3 صحفيين في قصف إسرائيلي... أحدهم بترت قدمه

Lebanon 24
12-04-2024 | 10:18
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أصيب الصحفيون سامي برهوم وسامي شحادة وأحمد حرب في قصف إسرائيلي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، نجم عنه كذلك بتر قدم الصحفي سامي شحادة.

وأظهرت مقاطع الفيديو والصور لحظة وصول الصحفي سامي شحادة إلى مستشفى "شهداء الأقصى" عقب إصابته مع مجموعة من الصحفيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
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وبدى ممدا على الأرض وحوله العديد من الأشخاص وأحد رفاقه الصحفيين، بعد أن تم بتر ساقه اليسرى من أسفل الركبة.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن "جيش الاحتلال استهدف 3 صحفيين خلال تغطيتهم الإعلامية بمخيم النصيرات وسط القطاع".

وحمل المكتب الإعلامي الإدارة الأميركية مسؤولية جريمة الإبادة الجماعية ضدّ الفلسطينيين. (روسيا اليوم)
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