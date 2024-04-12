لماذا لم توجه إيران ضربتها ضد إسرائيل حتى الآن؟ تقرير يجيب

قال موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إنّ لدى إيران فن التخطيط العسكري الأمر الذي يجعلها لا تتسرّع في الرد على الإغتيالات الإسرائيلية التي طالت قادتها والعشرات من ضباطها، مشيرة إلى أن الإستراتيجية أكثر أهمية بالنسبة لطهران.

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وأشار الموقع إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تُحاول منع إيران من الرد على إسرائيل بعد الاعتداء على قنصليتها في سوريا، لكن من غير الواضح ما إذا كانت ستنجح في ذلك.



خشية أميركية وإسرائيلية