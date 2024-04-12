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عربي-دولي

لماذا لم توجه إيران ضربتها ضد إسرائيل حتى الآن؟ تقرير يجيب

Lebanon 24
12-04-2024 | 10:19
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قال موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إنّ لدى إيران فن التخطيط العسكري الأمر الذي يجعلها لا تتسرّع في الرد على الإغتيالات الإسرائيلية التي طالت قادتها والعشرات من ضباطها، مشيرة إلى أن الإستراتيجية أكثر أهمية بالنسبة لطهران.
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وأشار الموقع إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تُحاول منع إيران من الرد على إسرائيل بعد الاعتداء على قنصليتها في سوريا، لكن من غير الواضح ما إذا كانت ستنجح في ذلك.

خشية أميركية وإسرائيلية

وفي وقتٍ سابق، ذكرت الولايات المتحدة أنّها أبلغت إيران "ألا علاقة أو معرفة مسبقة لها"، بالعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية دمشق، بحسب ما نقله موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي.

بدورها، أرسلت إيران رسالةً مكتوبة إلى الولايات المتحدة، مفادها: "تنحَّيْ جانباً، حتى لا تتعرّضي لضربة". كذلك، أفاد مساعد مكتب الرئيس الإيراني للشؤون السياسية، محمد جمشيدي، بأنّ واشنطن ردّت على رسالة إيران، عبر طلبها "عدم ضرب أهداف أميركية".

وشدّدت بعثة إيران في الأمم المتحدة، على ضرورة ردّ بلادها على الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، والذي أدّى إلى ارتقاء 7 مستشارين إيرانيين من بينهم العميد محمد رضا زاهدي.

وتتزايد خشية الكيان الإسرائيلي من ردّ إيران على استهداف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، إذ ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أنّ تهديد إيران بالرد على استهداف قنصليتها في سوريا شلّ إسرائيل من شدة الخوف.

وبسبب خشيته من الرّد، أغلق الاحتلال 28 "ممثليّة" له حول العالم، كما أنّ الجيش الإسرائيلي أعلن عن تجنيد احتياط في تشكيل الدفاع الجوي على خلفية التأهب والاستنفار خشية الرد إيراني. (الميادين نت)
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