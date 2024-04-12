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حكومة غزة تدين استهداف الصحفيين: رسالة واضحة لتخويفهم

Lebanon 24
12-04-2024 | 11:29
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دان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استمرار استهداف الجيش الإسرائيلي للطواقم الصحفية والإعلامية عن قصد "في رسالة واضحة لتخويفهم وتهديدهم بالقتل".

وجاء بيان المكتب بعد استهداف 3 من الصحفيين الفلسطينيين: "بشكل متعمد ومقصود خلال عملهم الصحفي وتغطيتهم الإعلامية للعدوان المستمر، اليوم شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".
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وأضاف: "يأتي هذا الاستهداف في إطار ثنيهم عن أداء واجبهم الصحفي ومحاولة لكتم الحقيقة".
 
 
 
كما دعا "الاتحاد الدولي للصحفيين وكل الاتحادات والأجسام الصحفية في العالم إلى إدانة هذه الجريمة، وإلى ملاحقة الاحتلال في المحافل والمحاكم الدولية على جرائمه بحق الصحفيين والإعلاميين".

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