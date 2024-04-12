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عربي-دولي

أميركا: تهديدات إيران "حقيقية"

Lebanon 24
12-04-2024 | 11:32
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أكد البيت الأبيض، الجمعة، أن تهديدات إيران لإسرائيل "حقيقية".

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، لصحفيين: "لا زلنا نعتبر أن تهديد إيران المحتمل، حقيقي وموثوق"، وتنوي الولايات المتخذة "بذل كل ما هو ممكن لضمان تمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها".
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ورفض كيربي تأكيد معلومات صحفية تفيد بأن مسؤولين أميركيين يعتبرون الضربة الإيرانية "وشيكة" أو التعليق على احتمال أن تساعد واشنطن في اعتراض أي صواريخ إيرانية تطلق باتجاه إسرائيل.

وأكد: "أكتفي بالقول إننا نتابع هذا الأمر بشكل وثيق".(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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