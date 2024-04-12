أميركا: تهديدات إيران "حقيقية"

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أكد البيت الأبيض، الجمعة، أن تهديدات إيران لإسرائيل "حقيقية".وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، لصحفيين: "لا زلنا نعتبر أن تهديد إيران المحتمل، حقيقي وموثوق"، وتنوي الولايات المتخذة "بذل كل ما هو ممكن لضمان تمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها".ورفض كيربي تأكيد معلومات صحفية تفيد بأن مسؤولين أميركيين يعتبرون الضربة الإيرانية "وشيكة" أو التعليق على احتمال أن تساعد واشنطن في اعتراض أي صواريخ إيرانية تطلق باتجاه إسرائيل.وأكد: "أكتفي بالقول إننا نتابع هذا الأمر بشكل وثيق".(سكاي نيوز عربية)