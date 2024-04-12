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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على "حماس" والجهاد الإسلامي

Lebanon 24
12-04-2024 | 12:40
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فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عقوبات على الجناحين العسكريين لحركتي "حماس" والجهاد الإسلامي على خلفية أعمال عنف جنسي "واسعة النطاق" ارتٌكتب خلال هجوم السابع من تشرين الاول على إسرائيل.
 
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وقال التكتل إن مسلحين من الفصيلين الفلسطينيين المدرجين بالفعل في قائمة المنظمات التي يصنفها الاتحاد الأوروبي "إرهابية"، قد "ارتكبوا أعمال عنف واسعة النطاق وعنف قائم على النوع الاجتماعي على نحو ممنهج، مستخدمين ذلك سلاح حرب".

وقال الاتحاد الأوروبي إن انتهاكات مسلحين من حماس شملت "اغتصاب قاصرات ومن ثم قتلهن وتشويه الجثث والأعضاء التناسلية".

واتهم التكتل المهاجمين "باستهداف نساء وفتيات بعمليات خطف".
 
 
وخطف أكثر من 250 شخصا وما زال 129 رهائن في غزة بينهم 34 قتلوا وفقا لمسؤولين إسرائيليين.

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