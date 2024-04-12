إسرائيل تبتلع الضفة الغربية.. وتستعد لبناء مستوطنات جديدة

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أعلن الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية عام 2024 عن ضمِّ مساحة غير مسبوقة من أراضي الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة إلى الأراضي المملوكة لدولة الاحتلال، في خطوة تشير إلى أن إسرائيل عازمة على التوسع في بناء المستوطنات بوتيرة سريعة، وفق ما أفاد به موقع Middle East Eye البريطاني.ونقل الموقع عن بيانات حصلت عليها منظمة "كِرِم نابوت" الإسرائيلية غير الحكومية، أن إسرائيل أعلنت عن ضم 2743 فداناً في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، في حين تقع الكتلة الاستيطانية الأكبر (نحو ألفي فدان) من هذه الأراضي في وادي الأردن.وأشارت بيانات المنظمة إلى أن إسرائيل استولت كذلك على 650 فداناً بالقرب من بلدة أبو ديس وضمَّتها إلى أملاك الحكومة الإسرائيلية، واستولت على 42 فداناً بالقرب من حديقة "هيروديون" (جبل الفريديس) جنوب مدينة القدس.وذكرت بيانات صادرة عن منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية غير الحكومية أن الرقم القياسي السابق لأكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية أعلنت إسرائيل عن ضمها في عام واحد بلغت 1285 فداناً، وكان ذلك في عام 1999.وأظهرت البيانات أن الإدارة المدنية الإسرائيلية، التي تدير الشؤون المدنية في الضفة الغربية المحتلة، أعادت رسم خرائط نحو 5900 فدان من "الأراضي المملوكة للدولة" بين عامَي 2018 و2023، وقال موقع "ميدل إيست آي" إن إعادة رسم خرائط الأراضي المصنفة بالفعل على أنها مملوكة للدولة غالباً ما يكون خطوة ممهدة لبناء المستوطنات.(عربي بوست)