دولة أوروبية جديدة مستعدة للاعتراف بدولة فلسطين

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أعلن رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستور، اليوم الجمعة، استعداد بلاده للاعتراف بالدولة الفلسطينية.وقال ستور، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز: "النرويج مستعدة لاتخاذ قرار بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية".وأضاف: "يجب اتخاذ هذا القرار على أساس التوقيت والسياق بالتعاون الوثيق مع الدول التي تتشارك الأفكار نفسها. ولم نضع جدولا زمنيا محددا".تبنى البرلمان النرويجي اقتراحا في تشرين الثاني قدمته الأحزاب الحاكمة، يطالب الحكومة بالاستعداد للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.