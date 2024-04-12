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عربي-دولي

"ذُوقوا عذاب الحريق".. المقاومة الإسلامية في العراق ترفع نبرة تهديدها

Lebanon 24
12-04-2024 | 13:02
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حذرت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة وإسرائيل من ارتكاب قواتهما أي "حماقةٍ في العراق أو دول المحور"، مؤكدة أن "ردها سيكون مباشرا أينما تصل أيديها".

وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "إن استبدال مسميات الاحتلال الأمريكي تارة بتحالف وأخرى بشراكة أمنية مستدامة أو غيرها، لا قيمة لها ما دامت قواته المحتلة جاثمة على صدر العراق الجريح، تستبيح سيادته، وتنتهك أجواءه، وتسيطر على القرار الأمني فيه، كسطوتها على العمليات المشتركة ومفاصل أمنية أخرى، بل انها زادت من عديد قواتها المحتلة، ما يؤكد أن لا نوايا لهم في الأفق للانسحاب من البلاد..(فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ)".
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وأضاف البيان: "إن الإجرام الأمريكي يزداد يوما بعد يوم في دعمه للكيان الصهيوني، ونُحمل الأمريكان المسؤولية الكاملة في حال ارتكبت قواتهم أو الكيان أي حماقة في العراق أو دول المحور، إذ إن ردنا سيكون مباشرا أينما تصل أيدينا..(وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ)".
المصدر: روسيا اليوم
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