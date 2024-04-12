المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: الأيام القادمة تتطلب جاهزية

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تستكمل إسرائيل أخذ كافة احتياطاتها ترقبًا للردّ الإيراني بعد استهدافها القنصلية الإيرانية في دمشق.في السياق قال المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري أن "إسرائيل أجرت مشاورات أمنية على عدة مستويات وتشاركنا المعلومات مع قائد القيادة المركزية للولايات المتحدة".أضاف:" طهران تقوم بالتصعيد في الشرق الأوسط وتهدد الاستقرار العالمية".وشدّد على أن "الأيام القادمة تتطلب يقظة وجاهزية، وأجرينا مشاورات أمنية على مستويات عدة".