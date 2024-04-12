Advertisement

عربي-دولي

قطيع أغنامه عاد من دونه.. إسرائيل تبحث عن مستوطنٍ مفقود

Lebanon 24
12-04-2024 | 14:02
A-
A+
Doc-P-1186522-638485529465244592.jpeg
Doc-P-1186522-638485529465244592.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، فقدان مستوطن في الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أنه يجري عمليات بحث عنه.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إنه "يقوم بعمليات بحث عن فتى مستوطن فقدت آثاره، وسط الضفة الغربية".
Advertisement

وأضاف: "تعمل قوات الجيش جوّاً وبرّاً بما فيها قوات خاصة منذ ساعات ظهر الجمعة، مع شرطة إسرائيل وقوات أخرى في أعمال البحث عن الفتى المفقود، في منطقة (بؤرة استيطانية) ملاخي شالوم، قرب رام الله، وسط الضفة الغربية".

وتابع البيان: "قائد المنطقة الوسطى يهودا فوكس وقائد فرقة يهودا والسامرة الضفة الغربية ياكي دولف، موجودان في الميدان ويقودان القوات في أعمال البحث عن الشاب".

ولفت إلى أن "القوات تغلق طرقاً وتعمل على تمشيط المنطقة".

وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، فإن المستوطن المفقود من البؤرة الاستيطانية "ملاخي شالوم".

وأضاف أن الفتى غادر البؤرة الاستيطانية "في ساعات الصباح الباكر لرعي الأغنام، وفُقدت آثاره".

وأشار الموقع إلى أن "قطيع الأغنام عاد إلى المزرعة الاستيطانية ولكن من دون الفتى".

المصدر: trt عربي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
21:00 | 2024-04-12
20:30 | 2024-04-12
20:00 | 2024-04-12
19:20 | 2024-04-12
19:00 | 2024-04-12
18:30 | 2024-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24