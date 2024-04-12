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عربي-دولي
قطيع أغنامه عاد من دونه.. إسرائيل تبحث عن مستوطنٍ مفقود
Lebanon 24
12-04-2024
|
14:02
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، فقدان مستوطن في الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أنه يجري عمليات بحث عنه.
وقال جيش الاحتلال، في بيان، إنه "يقوم بعمليات بحث عن فتى مستوطن فقدت آثاره، وسط الضفة الغربية".
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وأضاف: "تعمل قوات الجيش جوّاً وبرّاً بما فيها قوات خاصة منذ ساعات ظهر الجمعة، مع شرطة إسرائيل وقوات أخرى في أعمال البحث عن الفتى المفقود، في منطقة (بؤرة استيطانية) ملاخي شالوم، قرب رام الله، وسط الضفة الغربية".
وتابع البيان: "قائد المنطقة الوسطى يهودا فوكس وقائد فرقة يهودا والسامرة الضفة الغربية ياكي دولف، موجودان في الميدان ويقودان القوات في أعمال البحث عن الشاب".
ولفت إلى أن "القوات تغلق طرقاً وتعمل على تمشيط المنطقة".
وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، فإن المستوطن المفقود من البؤرة الاستيطانية "ملاخي شالوم".
وأضاف أن الفتى غادر البؤرة الاستيطانية "في ساعات الصباح الباكر لرعي الأغنام، وفُقدت آثاره".
وأشار الموقع إلى أن "قطيع الأغنام عاد إلى المزرعة الاستيطانية ولكن من دون الفتى".
المصدر: trt عربي
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