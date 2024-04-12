مأساة كبيرة.. عائلة فلسطينية تفقد 60 من أبنائها خلال شهر واحد

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في مأساة جديدة، خسرت عائلة الطباطيبي في غزة أكثر من 60 من أبنائها، وذلك في ظرف شهر واحد، غذ أسفرت غارة نفذها جيش العدو اليوم عن استشهاد 25 فردا على الأقل من العائلة، وفق ما قال أحد الأقارب لوكالة "فرانس برس".ففي شارع ضيق، كان المبنى المؤلف من 6 طوابق والذي كانت تحتمي فيه عائلة الطباطيبي ما زال قائما حتى صباح الجمعة، لكن الآن لم يبق منه سوى شرفات متدلية مع طابق أرضي متفحم يتكدس فيه الركام.وروى خالد الطباطيبي، وهو أحد الناجين من أفراد العائلة، لوكالة "فرانس برس": "كنا نائمين.. لم نسمع أي صاروخ ولا أي شيء".وأضاف: "نزلنا ووجدنا أخواتي وأولادهن وبناتهن، كلهم استشهدوا، كلهم أشلاء.. لا نعرف لم استهدفوا المنزل، إنها مجزرة".من جهته، قال جار العائلة زياد درداس الذي أصيب شقيقه في الغارة: "لم نر إلا صاروخا انفجر واشتعلت النيران في جيراننا. هذا جنون، هذه قمة الجريمة من قادتنا وقادة إسرائيل".ونقل الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة والذي دمر معظمه خلال العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة.وكانت عائلة الطباطيبي التي نزحت بسبب القصف الإسرائيلي مرات عدة، في حالة حداد أصلا، ففي 15 آذار، اجتمعت العائلة في وسط غزة لتناول الإفطار، في جلسة سرعان ما تحولت إلى حمام دم.وقال شهود لوكالة "فرانس برس" وقتها، إن غارة جوية أصابت المبنى الذي كانوا فيه أثناء تحضير النساء وجبات السحور، ما أسفر عن مقتل 36 فردا من العائلة.(العين)