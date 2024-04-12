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عربي-دولي

كالأفلام.. هكذا تم إنقاذ 3 أشخاص تقطعت بهم السبل في جزيرة نائية

Lebanon 24
12-04-2024 | 15:02
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تحوّل مشهد مشابه لفيلم (Cast Away) الشهير الذي أدى بطولته النجم السينمائي، توم هانكس، إلى حقيقة، حيث تمكنت قوات أميركية من إنقاذ 3 أشخاص تقطعت بهم السبل في جزيرة نائية لأيام، بعد أن كتبوا كلمة "Help" أو (النجدة أو ساعدونا) باستخدام سعف النخيل.
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وأوضح خفر السواحل الأميركي أن الرجال وجميعهم بحارة في الأربعينيات من العمر، غامروا بالذهاب للصيد بالقرب من جزيرة بيكيلوت المرجانية، مستخدمين زورقا طوله 20 قدما، حسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وذكر البيان أن البحارة الثلاثة لديهم "الخبرة للإبحار في تلك المياه"، بيد أن محرك الزروق تعرض للضرر وتوقف عن العمل، وبالتالي ظلوا عالقين لأكثر من أسبوع في الجزيرة الصغيرة غير المأهولة.

وخلال تلك الفترة الصعبة، اكتفى الرجال الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم، بتناول ثمار جوز الهند وشرب المياه العذبة من أحد الآبار.(العين)
المصدر: العين

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