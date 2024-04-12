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عربي-دولي

قبل الضّربة المتوقعة على إسرائيل.. بايدن يحذّر إيران بـ"كلمتين"!

Lebanon 24
12-04-2024 | 15:20
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قبل الضربة الإيرانية على إسرائيل، وجّه الرئيس الأميركي جو بايدن رسالة تحذيرية صريحة لإيران يحثها من خلالها على التراجع عن الردّ العسكري.

وقال بايد للصحفيين أن أميركا ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل وستدعم إسرائيل، وستساعد في الدفاع عن إسرائيل، وإيران لن تنجح.
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وأشار إلى أنه يتوقع هجوما إيرانيا "عاجلا وليس آجلا" على إسرائيل، مضيفا أن رسالته لإيران هي "لا تفعلوا". (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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