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قبل الضربة الإيرانية على إسرائيل، وجّه الرئيس الأميركي جو بايدن رسالة تحذيرية صريحة لإيران يحثها من خلالها على التراجع عن الردّ العسكري.وقال بايد للصحفيين أن أميركا ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل وستدعم إسرائيل، وستساعد في الدفاع عن إسرائيل، وإيران لن تنجح.وأشار إلى أنه يتوقع هجوما إيرانيا "عاجلا وليس آجلا" على إسرائيل، مضيفا أن رسالته لإيران هي "لا تفعلوا". (سكاي نيوز عربية)