Advertisement

عربي-دولي

كيف علّق جيش الإحتلال على نسيان آلة حفر عسكرية في خان يونس؟

Lebanon 24
12-04-2024 | 15:40
A-
A+
Doc-P-1186548-638485586134658086.jpeg
Doc-P-1186548-638485586134658086.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي الأخير من خانيونس جنوب قطاع غزة، إلى نسيان آلة حفر عسكرية مختصة بالتنقيب عن الأنفاق.

ولم تكن الآلة العسكرية الوحيدة التي نسيَتها قوات الاحتلال وراءها، بل نسيَت مجموعة من الذخائر والقذائف في أماكن متفرقة من قطاع غزة.
Advertisement

وتعرضت آلة الحفر لهجوم جوي من قبل طائرة حربية إسرائيلية وتم تدميرها، وكانت تستخدم في حفر الأرض والبحث عن أنفاق المقاومة الفلسطينية.

وعلق جيش الاحتلال على الحادثة قائلا، إن مقاتلاته قصفت آلية عسكرية ضخمة تعود لإحدى تشكيلاته في مدينة خانيونس، وذلك بعد "خلل غير معتاد".

وأضاف الجيش في بيان أن "الفرقة 8 التي غادرت خانيونس، نسيت آلة حفر عسكرية في الميدان، وهي أداة هندسية كبيرة يستخدمها الجيش الإسرائيلي للكشف عن الأنفاق".

ولفت إلى أن الفرقة بدأت تحقيقا في الحدث "غير العادي"، وتدرس اتخاذ إجراءات قيادية ضد المسؤولين عن الخلل.(عربي21)
المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
21:00 | 2024-04-12
20:30 | 2024-04-12
20:00 | 2024-04-12
19:20 | 2024-04-12
19:00 | 2024-04-12
18:30 | 2024-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24