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عربي-دولي
إيران زادت من إنتاج اليورانيوم.. هل حان وقت استخدام النووي؟
Lebanon 24
12-04-2024
|
16:07
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مع ارتفاع إنتاج اليورانيوم في البلاد، كشف خبراء عن تغييرات وصفوها بالمثيرة للقلق في البرنامج النووي الإيراني، تدفع إلى الاعتقاد بأن إيران تقترب من القدرة على إنتاج أسلحة نووية أكثر من أي وقت مضى.
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وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن طهران تزيد من إنتاج اليورانيوم المخصب، محذرة من أنها باتت قريبة جدا من صنع الأسلحة النووية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الأمر الأكثر إثارة للقلق، هو تقرير سري للوكالة، يؤكد أن منشأة فوردو تعمل على زيادة الإنتاج بشكل أكثر خطورة من الوقود النووي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الزيارة الأخيرة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لمنشأة فوردو لتخضيب اليورانيوم، في شباط، لاحظوا معدات تم تركيبها حديثا، ورصدوا تكثيفا في إنتاج اليورانيوم المخصب بسرعات أكبر من أي وقت مضى.
وبحسب الخبراء فإن ما يحدث حاليا في منشأة فوردو يؤكد تجاوز إيران لحواجز وقيود الاتفاق النووي الإيراني، بعد ست سنوات من قرار إدارة ترامب الانسحاب من الاتفاق، "ما جعل طهران أقرب إلى القدرة على صنع أسلحة نووية أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد، حيث تظهر تقارير الوكالة الأممية أنه في أكثر منتجات فوردو تكريرا اليوم تصل نسبة نقاء اليورانيوم 235 إلى 60 في المائة.(عربي21)
المصدر: عربي21
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