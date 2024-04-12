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عربي-دولي

تهديد أمني جديد.. هل يستهدف "داعش" بطولة أمم أوروبا 2024؟

Lebanon 24
12-04-2024 | 16:13
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حذّر مسؤولو أمن الدولة الألمان من امكانية استهداف تنظيم "داعش" لبطولة أمم أوروبا 2024، المقررة في ألمانيا هذا الصيف.

وحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن العدد الجديد لمجلة دعائية تابعة لتنظيم "داعش خراسان" أصدر تهديداً جديداً، يعتقد المسؤولون الأمنيون الألمان أنه موجه بالتحديد إلى "يورو 2024".
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وفي إحدى الرسومات على المجلة، بدا مسلح يحمل مسدسا ويرتدي ملابس مموهة، على متن ترام ألماني S-Bahn، مرفوقة بعبارة "آخر مكالمة قبل الخروج". وعلى المقعد المجاور للمسلح، يوجد صندوق مكتوب عليه "مواد متفجرة"، إلى جانب لافتة كتب عليها "مرحبا بكم في أوروبا".

وقال أحد المسؤولين لـ"بيلد": "هذه الصور الدعائية تظهر أن التنظيم يريد بالتأكيد تنفيذ هجمات، بغض النظر عن الكيفية التي يقوم بها ومن يقوم بها".

وأضاف: "لتحقيق هذه الغاية، يتم الآن استدعاء جميع المهاجمين المحتملين، بما في ذلك الجناة الأفراد الذين يوصفون بالذئاب المنفردة، لتنفيذ هجمات".
 
 
ويعتقد المسؤولون الألمان أن تنظيم "داعش خراسان" يملك شبكة منظمة تضم أكثر من 100 "عميل" في أوروبا الغربية، منهم 50 في ألمانيا وحدها.
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