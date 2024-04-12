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عربي-دولي

الخطوط الجوية النمساوية تلغي كل رحلاتها إلى إيران

Lebanon 24
12-04-2024 | 17:33
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قالت شركة الخطوط الجوية النمساوي، اليوم الجمعة، وهي آخر شركة بغرب أوروبا لا تزال تسير رحلات إلى إيران، إنها ستعلق جميع رحلاتها من فيينا إلى طهران حتى 18 نيسان في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة.
وواصلت النمسا رحلاتها لإيران لفترة أطول من شركتها الأم لوفتهانزا الألمانية نظرا لقربها أكثر إلى طهران الذي يجعل إلغاء رحلات أمرا أكثر سهولة بالنسبة لها.وحذت النمسا في وقت سابق اليوم الجمعة حذو ألمانيا وحثت مواطنيها على مغادرة إيران.
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وقالت الشركة النمساوية في بيان: "سيتم أيضا تعديل المسارات التي تمر عبر المجال الجوي الإيراني...إن سلامة ركابنا وأطقمنا لها الأولوية القصوى".

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