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عربي-دولي

الولايات المتحدة تحظر استيراد المعادن الروسية

Lebanon 24
12-04-2024 | 18:00
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حظرت واشنطن، استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل من أصل روسي إلى الولايات المتحدة، في إطار عقوبات إضافية متخذة مع المملكة المتحدة وتهدف إلى خفض إيرادات موسكو.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان: "هذا الإجراء الجديد يحظر استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل الروسي المنشأ إلى الولايات المتحدة ويحد من استخدام الألمنيوم والنحاس والنيكل ذات المنشأ الروسي في بورصات المعادن العالمية وفي تداول المشتقات خارج البورصة".
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