مسؤولون أميركيون: إيران جهّزت 100 صاروخ كروز لضربة إسرائيلية

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قالت شبكة "إيه بي سي نيوز" إن إيران تجهّز 100 صاروخ كروز لضربة إسرائيلية محتملة.ونقلت الشبكة عن ثلاثة مسؤولين أميركيين القول إن إيران جهزت عددًا كبيرًا من الصواريخ لضربة محتملة.وقال اثنان من المسؤولين إن إيران جهزت أكثر من 100 صاروخ كروز لضربة محتملة. كما جهزت إيران أيضًا عددًا كبيرًا من الطائرات بدون طيار التي يمكن استخدامها في هجوم على إسرائيل، وفقًا لأحد المسؤولين.وقال المسؤولون إن إيران قامت بتجهيز الصواريخ والطائرات بدون طيار خلال الأسبوع الماضي.وتترقب إسرائيل بقلق هجوماً من جانب إيران أو وكلائها، وذلك مع تزايد التحذيرات من رد انتقامي على مقتل قائد عسكري كبير في مجمع السفارة الإيرانية بدمشق الأسبوع الماضي.وتحذّر دول من بينها الهند وفرنسا وبولندا وروسيا مواطنيها من السفر إلى المنطقة المتوترة بالفعل بسبب الحرب في غزة التي دخلت الآن شهرها السابع.وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن التهديد الإيراني حقيقي وقد يحدث.وقال الجيش الإسرائيلي إنه لم يصدر تعليمات جديدة للمدنيين، لكنه طلب من السكان توخي الحذر.وقال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في بيان بثه التلفزيون الجمعة "خلال اليوم المنصرم، أجرى الجيش تقييما للوضع ووافق على خطط لمجموعة من السيناريوهات في أعقاب تقارير وبيانات عن هجوم إيراني".ولم تعلّق وزارة الخارجية الإسرائيلية على التقارير الواردة عن إخلاء بعض البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية جزئيا وتعزيز الإجراءات الأمنية.وكتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "الرد الانتقامي سيأتي... تشير الافتراضية في الوقت الحالي إلى أن ذلك سيحدث قريبا جدا في الأيام القليلة المقبلة".