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عربي-دولي
البابا فرنسيس: أشعر بالحزن بسبب الصراع في فلسطين وإسرائيل
Lebanon 24
12-04-2024
|
20:00
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أعرب البابا فرنسيس أمس الجمعة عن حزنه بسبب الصراع في فلسطين وإسرائيل على خلفية الحرب الدائرة بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة، وذلك في رسالة وجّهها بمناسبة نهاية شهر رمضان.
وجاء في رسالة كتبها البابا البالغ 84 عاماً وأرسلت إلى قناة "العربية" بمناسبة انتهاء شهر رمضان ونشرها الفاتيكان: "أشعر بالحزن بسبب الصراع بين فلسطين وإسرائيل".
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وقال: "ليتوقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة حيث تحدث كارثة إنسانية، ولتصل المساعدات إلى السكان الفلسطينيين الذين يتألمون بقسوة، وليطلق سراح الرهائن الذين خطفوا في تشرين الأول".
وتطرّق البابا في رسالته إلى سوريا المعذّبة ولبنان وكل الشرق الأوسط.
وتابع: "كفى، توقفوا! من فضلكم، أوقفوا ضجيج السلاح وفكروا في الأطفال، وفي كل الأطفال كما تفكّرون في أبنائكم".
وأردف: "إنهم بحاجة إلى بيوت ومدارس وحدائق، وليس إلى قبور وخنادق!"
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