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ترامب يعتزم الإدلاء بشهادته خلال محاكمته الجنائية في نيويورك

Lebanon 24
12-04-2024 | 20:30
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أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه "يعتزم الإدلاء بشهادته خلال محاكمته الجنائية التي تبدأ الاثنين في نيويورك في إطار الدعوى المرفوعة ضده بتهمة دفع أموال لممثلة إباحية لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016".
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ورداً على سؤال عمّا إذا كان يعتقد أن هذه الشهادة قد تكون محفوفة بالمخاطر من الناحية القانونية، قال ترامب من مقر إقامته في مارالاغو في فلوريدا: "سأشهد. أنا أقول الحقيقة. أعني، كل ما يمكنني فعله هو قول الحقيقة".
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