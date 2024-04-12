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مباحثات هاتفية بين بلينكن ونظيره الأردني حول مساعدات غزّة

Lebanon 24
12-04-2024 | 21:00
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بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الأردني أيمن الصفدي جهود التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، وإدخال مساعدات كافية للقطاع، بما في ذلك من خلال الأردن.
وأكد الصفدي وبلينكن أولوية إزالة جميع العقبات أمام إدخال المساعدات بشكل كاف وفوري إلى غزة.
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وبحث الوزيران التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة.
وشدد الصفدي على ضرورة فتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات لمواجهة الكارثة الإنسانية التي تسببها الحرب والمعوقات أمام إيصال وتوزيع المساعدات في غزة.

وأكد وزير الخارجية الأردني أن الأردن قادر على إرسال مئات الشاحنات إلى غزة يوميا فور فتح المعابر الشمالية وتمكين الأمم المتحدة ومنظماتها من استلام المساعدات وتوزيعها.

كما شدّد الصفدي على ضرورة وقف العدوان على غزة، وحذر من التبعات الكارثية لقيام إسرائيل بشن هجوم بري على رفح.
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