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عربي-دولي

استغاثة من طائرة في الجو تُثير رعباً.. هذا ما حصل بعد إقلاعها مباشرة

Lebanon 24
13-04-2024 | 00:00
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أطلقت طائرة مصر للطيران من طراز بوينغ 800-737 نداء استغاثة في الجو وذلك بعد إقلاعها مباشرة من مطار برج العرب في مدينة الإسكندرية أمس الجمعة ما أثار رعباً.

وكشف موقع لتتبع حركة الطيران أن الطائرة، التي كانت متجهة من الإسكندرية إلى مدينة جدة السعودية، أطلقت نداء استغاثة، ما يشير إلى وجود حالة طوارئ أو عطل فني أو مشكلة في الطائرة.
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عطل فني

من جهتها، أوضحت مصادر مسؤولة لـ"العربية" أن الطائرة لم تكن تقل ركاباً عندما أقلعت من مطار برج العرب، مؤكدين أنها تعرضت لعطل فني بعد إقلاعها، ما اضطر قائدها إلى العودة بسلام إلى الإسكندرية .

وبعد ساعات، كشفت شركة مصر للطيران تفاصيل الواقعة، حيث أعلنت أن رحلتها رقم MS4413 من طراز B737-800 كانت متجهة من مطار برج العرب إلى مطار جدة الدولي بدون ركاب، إذ كان المقرر أن تنقل المعتمرين بعد أدائهم مناسك العمرة من مطار جدة لإعادتهم إلى مصر.

تجهيز طائرة أخرى
غير أنه بعد إقلاعها بفترة وجيزة حدث عطل فني مفاجئ بأحد أنظمة الطائرة، ما اضطر قائد الرحلة بالعودة مرة أخرى إلى مطار برج العرب وفقاً لإجراءات السلامة والأمان.

فيما ختمت الشركة قائلة إنه تم تجهيز طائرة أخرى من طراز بوينغ 800-737 أقلعت من مطار القاهرة إلى مطار جدة لنقل الركاب وعددهم 140 من مطار جدة، وقد وصلت إلى مطار برج العرب بعد ظهر أمس الجمعة.(العربية)

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