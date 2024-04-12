قد تهاجم إسرائيل مع وكلائها.. واشنطن ترصد تحريك طهران درون وصواريخ هذا ما كشفته CNN

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كشف مصدران مطلعان أن الولايات المتحدة رصدت تحريك إيران لطائرات بدون طيار وصواريخ كروز، مما يشير إلى أنها ربما تستعد لمهاجمة أهداف إسرائيلية من داخل الأراضي الإيرانية.وليس من الواضح ما إذا كانت إيران تستعد لتوجيه ضربة من أراضيها كجزء من هجوم أولي، أو ما إذا كانت تحاول ردع إسرائيل أو الولايات المتحدة عن توجيه ضربة مضادة محتملة على أراضيها، وفق ما نقلت شبكة CNN اليوم السبتضربة "كبيرة".. ولكنوفي التفاصيل، ذكر أحد المصادر أن واشنطن لاحظت أن طهران تقوم بتجهيز ما يصل إلى 100 صاروخ كروز.كذلك أضاف مصدر مطلع آخر على المعلومات الاستخبارية الأميركية أن الإيرانيين يريدون أن تكون "الضربة الانتقامية" "كبيرة" لكنهم يسعون في الوقت عينه أيضاً إلى جنب التورط في حرب مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة، ولهذا السبب قدرت الاستخبارات الأميركية احتمال أن يستخدم الجانب الإيراني ميليشيات موالية له لشن الهجوم.أهداف متعددةإلى ذلك، أوضح مسؤول كبير في الإدارة الأميركية ومصدر مطلع على المعلومات الاستخبارية أن الوإدارة الأميركية تتوقع أن تنفذ إيران ضربات ضد أهداف متعددة في الداخل الإسرائيلي.كما أردفا أن الميليشيات الموالية لإيران قد تشارك أيضاً في تنفيذ الهجمات.الأسبوع الماضيوكان 3 مسؤولين أميركيين، أفادوا أمس أيضا بأن إيران جهزت عدداً كبيراً من الصواريخ لضربة محتملة.كما أوضح اثنان منهما أنها جهزت أكثر من 100 صاروخ كروز.ووفقاً لأحد المسؤولين، فقد حضرت طهران أيضاً عدداً كبيراً من الطائرات بدون طيار التي يمكن استخدامها في الهجوم المزمع تنفيذه قريباً."عاجلاً وليس آجلاً"وقبل ذلك، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه يتوقع أن تحاول طهران توجيه ضربة لإسرائيل في المدى القريب رداً على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، وحض طهران على عدم مهاجمة إسرائيل.كما أوضح بايدن أمس الجمعة: "لا أريد الخوض في معلومات سرية لكني أتوقع (أن تحصل الضربة) عاجلاً وليس آجلاً"، بحسب فرانس برس.يذكر أن الحرس الثوري الإيراني كان أعلن في الأول من نيسان مقتل محمد رضا زاهدي، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في سوريا ولبنان، ونائبه محمد هادي رحيمي فضلاً عن 5 من الضباط المرافقين لهما في هجوم إسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق.(العربية)