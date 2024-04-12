Advertisement

عربي-دولي

بايدن محذراً الإيرانيين: لا تفعلوا

Lebanon 24
12-04-2024 | 23:29
A-
A+
Doc-P-1186632-638485871403766872.png
Doc-P-1186632-638485871403766872.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الجمعة أنه يتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل "عاجلاً وليس آجلاً" وحذرها من المضي قدماً في ذلك.

وعندما سأله صحافيون عن رسالته لإيران، قال بايدن: "لا تفعلوا"، مؤكداً التزام واشنطن بالدفاع عن إسرائيل، وفق رويترز.
Advertisement

"لن تنجح"

كما أضاف: "نحن ملتزمون بالدفاع عن إسرائيل. سندعم إسرائيل. سنساعد في الدفاع عن إسرائيل ولن تنجح إيران".

كذلك أشار إلى أنه لن يكشف عن معلومات، لكنه أردف أنه يتوقع وقوع هجوم "عاجلاً وليس آجلاً".

تهديد حقيقي
وفي وقت سابق أمس الجمعة، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الهجوم الوشيك المتوقع من إيران هو تهديد حقيقي.

كما أضاف أن الولايات المتحدة تنظر إلى وضع قوتها بالمنطقة في ضوء تهديد طهران وتراقب الوضع عن كثب.

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني كان أعلن في الأول من نيسان مقتل محمد رضا زاهدي، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في سوريا ولبنان، ونائبه محمد هادي رحيمي فضلاً عن 5 من الضباط المرافقين لهما في هجوم إسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق. (العربية)




تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:31 | 2024-04-13
04:20 | 2024-04-13
04:10 | 2024-04-13
03:52 | 2024-04-13
03:30 | 2024-04-13
03:08 | 2024-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24