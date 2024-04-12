بايدن محذراً الإيرانيين: لا تفعلوا

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الجمعة أنه يتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل "عاجلاً وليس آجلاً" وحذرها من المضي قدماً في ذلك.وعندما سأله صحافيون عن رسالته لإيران، قال بايدن: "لا تفعلوا"، مؤكداً التزام واشنطن بالدفاع عن إسرائيل، وفق رويترز."لن تنجح"كما أضاف: "نحن ملتزمون بالدفاع عن إسرائيل. سندعم إسرائيل. سنساعد في الدفاع عن إسرائيل ولن تنجح إيران".كذلك أشار إلى أنه لن يكشف عن معلومات، لكنه أردف أنه يتوقع وقوع هجوم "عاجلاً وليس آجلاً".تهديد حقيقيوفي وقت سابق أمس الجمعة، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الهجوم الوشيك المتوقع من إيران هو تهديد حقيقي.كما أضاف أن الولايات المتحدة تنظر إلى وضع قوتها بالمنطقة في ضوء تهديد طهران وتراقب الوضع عن كثب.يذكر أن الحرس الثوري الإيراني كان أعلن في الأول من نيسان مقتل محمد رضا زاهدي، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في سوريا ولبنان، ونائبه محمد هادي رحيمي فضلاً عن 5 من الضباط المرافقين لهما في هجوم إسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق. (العربية)