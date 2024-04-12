إسرائيل تنسق مع أميركا لمواجهة أي هجوم إيراني محتمل

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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن إسرائيل تنسق مع الولايات المتحدة لمواجهة أي هجوم إيراني محتمل عليها.يأتي هذا فيما تتوقع الولايات المتحدة أن تنفذ إيران ضربات ضد أهداف متعددة داخل إسرائيل وفي جميع أنحاء المنطقة.وقالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية إن تل أبيب تنسق مع الولايات المتحدة لمواجهة أي هجوم إيراني محتمل على إسرائيل.غير أن الإذاعة الإسرائيلية كشفت أن "إسرائيل تستبعد هجوما إيرانيا من داخل إيران"، غير أنها أكدت تأهبها لمواجهة أي هجوم محتمل.وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه "مع انقضاء فجر اليوم السبت.. تواصل إسرائيل فرض حالة التأهب القصوى تحسبا لهجوم إيراني".وفي واشنطن، نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية عن مسؤول استخباراتي قوله إن "الولايات المتحدة تتوقع أن تنفذ إيران ضربات ضد أهداف متعددة داخل إسرائيل وفي جميع أنحاء المنطقة".وتقول الولايات المتحدة إن "وكلاء إيران قد يشاركون أيضا في تنفذ الهجمات".وقال المسؤول الاستخباراتي الأميركي إن الصراع بين إيران وإسرائيل من شأنه أن يشكل تصعيدا خطيرا كانت الولايات المتحدة تأمل في تجنبه.كذلك نقلت "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة ستحاول اعتراض أي مقذوف يتم إطلاقه على إسرائيل قدر الإمكان. (سكاي نيوز)