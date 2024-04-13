بعد "النمساوية".. "اير فرانس" توقف رحلاتها الجوية إلى إيران

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مع تصاعد التوتر في المنطقة، انضمت الخطوط الجوية الفرنسية إلى نظيرتها النمساوية في إلغاء الرحلات الجوية إلى إيران، التي كشفت تقارير إعلامية أن حركة الطيران في سماء إسرائيل باتت معدومة.فقد أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس"، اليوم السبت، توقف رحلاتها إلى إيران، بسبب التوتر الذي يسود المنطقة.وكانت وزارة الخارجية الفرنسية طلبت في وقت سابق من مواطنيها عدم السفر إلى إيران ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية وسط تهديدات إيران ضد إسرائيل.ويأتي هذا بعدما أعلنت الخطوط النمساوية إلغاء كل رحلاتها إلى إيران حتى الثامن عشر من نيسان الجاري.فقد قالت الخطوط الجوية النمساوية، أمس الجمعة، وهي آخر شركة بغرب أوروبا لا تزال تسير رحلات إلى إيران، إنها ستعلق جميع رحلاتها من فيينا إلى طهران حتى 18 نيسان في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة.وواصلت النمسا رحلاتها لإيران لفترة أطول من شركتها الأم "لوفتهانزا" الألمانية نظرا لقربها أكثر إلى طهران الذي يجعل إلغاء رحلات أمرا أكثر سهولة بالنسبة لها.وحذت النمسا في وقت سابق أمس الجمعة حذو ألمانيا وحثت مواطنيها على مغادرة إيران.وصباح السبت، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن حركة الطيران أصبحت معدومة فوق إسرائيل.(سكاي نيوز)