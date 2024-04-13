مقتل شخص وإصابة آخرين في حادث تلفريك جنوب تركيا

أعلن مكتب الحاكم المحلي ومحطات بث أن شخصا لقي مصرعه وأصيب سبعة آخرون أمس الجمعة في إقليم أنطاليا بجنوب تركيا بعد اصطدام كابينة عربة تلفريك بعمود مكسور.



وقال مكتب الحاكم في بيان عبر منصة "إكس" إن المصابين نقلوا إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، كما تم تعليق 24 كابينة في الهواء.



وأشار المكتب الى أن وحدات الإنقاذ الطارئة قامت بإجلاء 40 شخصا من سبع كبائن للتلفريك، وتستمر الجهود لإجلاء 134 شخصا تقطعت بهم السبل في كبائن أخرى.



وتم إرسال طائرات هليكوبتر ومركبات أخرى إلى مكان الحادث لجهود الإخلاء من خط التلفريك.

بدوره، أكد وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، أن الوفيات والإصابات حدثت عندما سقطت إحدى كبائن نظام التل فريك في ساريسو-تونكتيبي في منطقة صخرية أثناء انهيار العمود.



وأوضح أنه تم إجلاء خمسة أشخاص كانوا في المقصورة بطائرة هليكوبتر، بينما لا يزال اثنان في انتظار نقلهما، حسبما نشر على موقع X.



وقال يرليكايا إنه تم إرسال نحو 110 من أفراد الطوارئ إلى موقع الانهيار، كذلك نقل المزيد من متسلقي الجبال المتخصصين من أماكن أخرى في تركيا.