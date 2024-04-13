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عربي-دولي

موسكو تكشف خسائر أوكرانيا.. الأرقام كبيرة

Lebanon 24
13-04-2024 | 00:43
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، إجمالي خسائر القوات الأوكرانية خلال الأسبوع المنصرم، مشيرة إلى أنه تم القضاء على أكثر من 6685 عسكريا أوكرانيا، وإسقاط 1712 مسيّرة وعشرات الصواريخ الغربية أطلقتها القوات الأوكرانية.
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وجاء في البيان اليومي الصادر عن وزارة الدفاع الروسية حول سير العملية العسكرية في أوكرانيا، أنه منذ السادس وحتى الثاني عشر من نيسان الجاري ردت القوات الروسية على محاولات أوكرانيا "إلحاق الضرر بصناعة النفط والغاز ومواقع الطاقة في روسيا، ووجهت ضربة واسعة و47 ضربة جوية وبحرية وبرية لمواقع تخزين الوقود وبنية الطاقة والمجمعات الصناعية العسكرية في أوكرانيا.

ووفق البيان، فقد تم ضرب القواعد اللوجستية ومواقع وتجمعات القوات الأوكرانية و"المرتزقة الأجانب"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية.

وأشارت الوزارة إلى أن نحو نصف الجنود الأوكرانيين القتلى سقطوا في جبهة دونيتسك، حيث قتلت القوات الروسية ما يزيد على 3000 جندي أوكراني، فيما قتل أكثر من 2130 جنديا أوكرانيا على محور أفدييفكا.(سكاي نيوز)


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