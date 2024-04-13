في انتظار الضربة الانتقامية.. كيف يقرأ الإيرانيون احتمال الحرب مع إسرائيل؟

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ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أن "القصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق والذي أدى إلى مقتل جنرال كبير وستة ضباط آخرين، أثار مخاوف الإيرانيين من أن حرب غزة قد تكون في طريقها إليهم. وشدد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الفطر، على أن السفارات والقنصليات تعتبر أراضي ذات سيادة. وأضاف أن الهجوم عليهم هو بمثابة هجوم على إيران نفسها. وقال: "لقد ارتكب النظام الصهيوني خطأً فادحاً ويجب معاقبته، وسيعاقب". وعلى الرغم من أن بعض المسؤولين الإيرانيين رددوا هذه المشاعر، إلا أنه لم يكن هناك تأكيد آخر على التخطيط للانتقام أو كيف سيبدو".وبحسب الموقع، "إن الأخبار المتعلقة بالتوترات بين إسرائيل وإيران بشأن حرب غزة بالكاد يتم بثها على شاشات الإيرانيين. وبدلاً من ذلك، يتم إعطاء الأولوية لتقارير الطقس واحتفالات العيد. والأمور ليست مختلفة عبر وسائل الإعلام الإلكترونية الإيرانية. هنا يتم التركيز بشكل شبه حصري على حرب غزة وتداعياتها، ويعتمد إلى حد كبير على تقارير وسائل الإعلام الغربية التي تتكهن بما قد تفعله طهران. وطلبت الدول الغربية من مواطنيها في المنطقة أن يكونوا في حالة تأهب قصوى. وقد أشارت إسرائيل إلى أنها سترد إذا هاجمت إيران".وتابع الموقع، "يبقى من غير الواضح ما إذا كان الرد سيأتي من إيران مباشرة، أو أحد حلفائها الإقليميين، مثل حركة الحوثي في اليمن، أو حزب الله في لبنان، أو القوات شبه العسكرية العراقية، والتي استهدفت كلها إسرائيل على مدى الأشهر الستة الماضية من الحرب. وأفاد البعض أنه قد يتم رؤية الرد في اليومين المقبلين، في المقابل يقول آخرون إنه لم يتم تحديد أي شيء. وفي مواجهة هذه الهجمة من التكهنات، انتشر القلق بين عامة الناس في إيران، الذين يخشون اندلاع حرب شاملة مع إسرائيل، وربما حتى الولايات المتحدة"."البؤس على كافة الجبهات"وبحسب الموقع، "مع ذلك، هناك بعض منتقدي المؤسسة الحاكمة، الذين يعتقدون أنه قد تكون هناك فرص في الأزمات. وقال أحد الإيرانيين للموقع: "لكي أكون صادقاً، إذا أدى ذلك إلى إجبار الجمهورية الإسلامية على إجراء بعض التغييرات الإيجابية، فإنني سأرحب بالحرب". ومع ذلك، يقول معظم معارضي المؤسسة إن أي صراع سيكون كارثيا على البلاد. وقال صحافي سياسي يعمل في صحيفة يومية ذات توجهات إصلاحية: "لن أفرح بالحرب، لأنها ستجلب البؤس على كافة الجبهات، خاصة على الصعيد الاقتصادي والأمني". وأضاف: "بينما يتزايد الاستياء من الجمهورية الإسلامية، وقد ينظر البعض إلى الحرب كحل، لا يمكن إرساء الديمقراطية من خلال الحرب"."وتابع الموقع، "في الواقع، رغم أن العديد من الإيرانيين قد يكرهون الحكومة، إلا أنهم يعتقدون أن الوقوف في وجه إسرائيل هو المسار الصحيح للعمل. فالرأي العام في إيران مناهض لإسرائيل في أفضل الأوقات، وقد شعر الإيرانيون بالفزع إزاء الدمار الذي لحق بغزة ومقتل أكثر من 33 ألف فلسطيني. وحذر حسين دهباشي، صانع الأفلام الوثائقية التاريخية الشهير الذي ينتقد الجمهورية الإسلامية، على قناة "اكس" من أن "الفشل في الرد على كل ضربة لا يؤدي إلا إلى تشجيع الخصم على الضرب بقوة أكبر". وأضاف: "الحيوانات المفترسة تتبع أولئك الذين يفرون. في بعض الأحيان يتطلب السلام الوقوف بحزم والقتال"."وأضاف الموقع، "كما هو الحال دائمًا عندما يتعلق الأمر بمسائل إيران وإسرائيل والصراع، أصبح التهديد النووي جزءًا من المحادثة.ويُعتقد أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، وقد أثار برنامج التطوير النووي الإيراني تدقيقا وضغوطا من الغرب، على الرغم من إصراره على أن أنشطته الموجهة نحو الطاقة وليس الأسلحة. وتشير التقديرات إلى أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع أسلحة نووية في غضون أسابيع".