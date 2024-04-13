Advertisement

عربي-دولي

بعد ظهور متحدث محظور.. الشرطة الألمانية تقطع الكهرباء عن مؤتمر مؤيد للفلسطينيين

Lebanon 24
13-04-2024 | 01:16
A-
A+
Doc-P-1186660-638485931123155679.png
Doc-P-1186660-638485931123155679.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن منظمون إن الشرطة الألمانية قطعت الكهرباء وأنهت مؤتمرا لنشطاء مؤيدين للفلسطينيين أمس الجمعة بعد ظهور متحدث محظور عبر دائرة تلفزيونية.

وكان من المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر الفلسطيني لمدة 3 أيام بهدف زيادة الوعي "بالإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
Advertisement

وروج للمؤتمر جماعات مؤيدة للفلسطينيين منها حركة الديمقراطية في أوروبا 2025 التي يتزعمها وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس.

وقررت الشرطة إلغاء آخر يومين من المؤتمر وعزت القرار إلى قلقها من احتمال انتشار خطاب الكراهية.

وكان من بين المتحدثين الناشط سلمان أبو ستة الذي كتب مقالا في كانون الثاني عبّر فيه عن تفهمه لدوافع مسلحي حركة حماس الذين هاجموا إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقالت شرطة برلين على وسائل التواصل الاجتماعي "عُرضت مقاطع لمتحدث محظور بسبب نشاطه السياسي... هناك خطر من ظهور متحدث على الشاشة أدلى في وقت سابق بتصريحات معادية للسامية وتمجد العنف. تقرر إنهاء التجمع وحظره يومي السبت والأحد".

وقال منظمو المؤتمر إن الشرطة تدخلت عندما بدأ سلمان، الذي ذكرت مجلة شتيرن أنه ممنوع من دخول ألمانيا، في التحدث عبر دائرة تلفزيونية.(سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:31 | 2024-04-13
04:20 | 2024-04-13
04:10 | 2024-04-13
03:52 | 2024-04-13
03:30 | 2024-04-13
03:08 | 2024-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24