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عربي-دولي
مسلحون يقتلون 10 أشخاص بجنوب غربي باكستان
Lebanon 24
13-04-2024
|
03:52
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قال مسؤول في الشرطة الباكستانية يوم السبت إن الشرطة تبحث عن مسلحين قتلوا 8 أشخاص بعد اختطافهم من حافلة على طريق سريع جنوب غرب البلاد.
وفي وقت سابق قتل المهاجمون ذاتهم شخصين وأصابوا 6 في هجوم على سيارة أخرى أجبروها على التوقف.
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قال مسؤول الشرطة إن عملية الاختطاف تمت يوم الجمعة في إقليم بلوشستان الذي ظل لفترة طويلة مسرحا لتمرد الانفصاليين الذين يقاتلون من أجل الاستقلال، وفقا للأسوشيتد برس.
وقال نائب مفوض الشرطة، حبيب الله موسى خيل، إن المسلحين أقاموا كمينا، ثم أوقفوا الحافلة وفتشوا بطاقات هوية الركاب، ثم اصطحبوا معهم 8 أشخاص، جميعهم من إقليم البنجاب الشرقي، وفروا إلى الجبال.
وانتشلت الشرطة في وقت لاحق ثماني جثث من أسفل جسر على بعد حوالي 5 كيلومترات من الطريق السريع.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أطلق نفس المسلحين النار على مركبة لم تتوقف أثناء حصارهم، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 6.
وقال موسى خيل إن البحث جار عن الجناة.
وكانت الحافلة متجهة من العاصمة الإقليمية كويتا إلى بلدة تفتان المتاخمة لإيران.
ودان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهجوم، معربا عن "أسفه العميق وأسفه إزاء هذا الحادث الصادم"، وقدم تعازيه لأسر الضحايا، وقال إنه يقف إلى جانبهم في ساعة حزنهم، بحسب بيان صادر عن مكتبه.
وتعهد شريف قائلا: "سيعاقب مرتكبو هذا الحادث الإرهابي والميسرين لهم".
يشار إلى أنعمليات الخطف في بلوشستان نادرة، إذ يستهدف المسلحون عادة قوات الشرطة والجنود أو البنية التحتية.
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن عمليات القتل. قالت الشرطة إنه لم يكن هناك طلب للحصول على فدية ولا يوجد مؤشر على الدافع وراء الهجمات.
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