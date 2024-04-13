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عربي-دولي

آخر المعلومات عن هجوم سيدني.. المهاجم تجول بالسكين وشاب حاول منعه (فيديو)

Lebanon 24
13-04-2024 | 04:10
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وقع حادث طعن وسط مركز للتسوق بويستفيلد بوندي في سيدني، اليوم السبت، ما دفع الشرطة الإسترالية إلى إجلاء مئات الأشخاص وسط استنفار أمني بالمكان، ليعلن عن قتل المهاجم بالرصاص على يد الشرطة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وأظهرت مشاهد مصورة بكاميرات مراقبة من داخل المركز التجاري المهاجم وكان يرتدي زيا رياضيا باللون الأخضر والأصفر وهو يركض داخل المكان وبين المتسوقين ويحمل سكيناً.

كما أظهر فيديو آخر شاب استرالي حاول على ما يبدو التصدي للمهاجم وضربه بحاجز خلال صعوده على سلم كهربائي بينما كان بعض المصابين ممددين على الأرض، بحسب ما تداولته مواقع التواصل الإجتماعي.

وذكرت قناة 9News sydney أن الشرطة قتلت المهاجم بالرصاص، بعد أن تم نقل عدة أشخاص إلى المستشفى مصابين بطعنات، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر 9 أشهر
بالتزامن أظهرت عدة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، حشودا تفر من المركز التجاري وسيارات الشرطة وخدمات الطوارئ تهرع إلى المكان.

فيما انتشرت بعض المشاهد المروعة التي أظهرت مصابين ممددين أرضا، بينما يتلقون الاسعاف من رجال الشرطة.
 
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