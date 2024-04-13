بعضها يصل مداها إلى 2500 كيلومتر.. إيران تمتلك مخزونا هائلا من المسيّرات إليكم أبرزها

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ولدى إيران عشرات النماذج وأكثرها كفاءة وقوة طرازات "شاهد" و"مهاجر" و"كامان" و"كيان". أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن إيران تمتلك مخزونا ضخما من الطائرات المسيرة، بعضها يصل مداها إلى 2500 كيلومتر ويمكنها التحليق على ارتفاع منخفض لتجنب الرادار.ولدى إيران عشرات النماذج وأكثرها كفاءة وقوة طرازات "شاهد" و"مهاجر" و"كامان" و"كيان".



من أبرز الطائرات الإيرانية المسيرة، وبعضها مسيرات انتحارية:



شاهد 126: وهي من أكثر المسيرات الإيرانية قوة ويمكنها حمل 4 صواريخ وتصل حمولتها إلى 400 كيلوغرام.



شاهد 136: تعتبر الأكثر شهرة، وهي مسيرة انتحارية "كاميكازي" يمكنها حمل 50 كيلوغراما من المتفجرات وقطع 2000 كيلومتر.



شاهد 149: وتعرف أيضا باسم "غزة"، وهي مسيرة قتالية يمكنها حمل 13 قنبلة وتصل سرعتها 350 كيلومترا.



شاهد 191 صائغ 2: وهي طائرة استطلاع ومراقبة تشن غارات جوية ولديها قدرة على حمل ذخائر موجهة ودقيقة.

كامان 22: تحمل أي نوع من الذخيرة وتحلق 24 ساعة ويمكنها حمل 300 كيلوغرام من المتفجرات والمعدات الخاصة.



كيان 2 أو أراش 2: مسيرة "كاميكازي" ثقيلة تدمر مرافق البنية التحتية الحيوية ورادارات أنظمة الدفاع الجوي.



مهاجر 6: وتعرف باسم "قدس" وتحمل 4 ذخائر دقيقة التوجيه بوزن 100 كيلوغرام ويمكنها قطع مسافة 200 كيلومترا في الساعة.



كرار: مسيرة ثقيلة يصل مداها الأقصى إلى 2000 كيلومتر، وسرعتها القصوى 900 كيلومتر في الساعة. (العربية)



