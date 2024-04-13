ايران لم تتخذ قرارها النهائي بعد لمهاجمة إسرائيل.. صحيفة أميركية تكشف

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أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصدر مطلع أن السلطات الإيرانية لم تتخذ قرارا نهائيا بعد للهجوم على إسرائيل، وأنها تواصل مناقشة خطط الهجوم.وأفادت الصحيفة بذلك نقلا عن "شخص تواصل مع القيادة الإيرانية".وفي وقت سابق، نقلت شبكة CBS عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن تتوقع وقوع هجوم إيراني ضد إسرائيل في 12 نيسان ، ويمكن استخدام أكثر من 100 طائرة بدون طيار وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية.وعلى خلفية التصعيد المحتمل، تؤكد الولايات المتحدة لإسرائيل بكل الطرق الممكنة أنها "ستدعم حلفاءها في مواجهة أي تهديدات صادرة عن إيران ومن يدور في فلكها".وفي الأول من نيسان، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن غارة جوية إسرائيلية على مبنى القنصلية العامة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.وأعلنت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، مقتل الجنرالين المستشارين محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي و5 من آخرين في قصف إسرائيلي استهدف قنصلية إيران في دمشق.(روسيا اليوم)