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عربي-دولي

جريمة مروّعة... هكذا قتلت فتاة إبن الـ25 عاماً في وسط الطريق!

Lebanon 24
13-04-2024 | 05:17
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أقدمت فتاة مصرية على إنهاء حياة عامل بطريقة مأسوية بعد طعنه بسكين في الصدر بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة نتيجة مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على أولوية ركوب "توكتوك".

ففي التفاصيل، تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد بوقوع حادث قتل لعامل يبلغ من العمر 25 عاما، حيث تم طعنه بسكين في الصدر بواسطة بائعة خضار، تبلغ من العمر 20 عامًا، نتيجة لخلاف حول أولوية ركوب "توكتوك".
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وكشفت التحريات الأولية عن أن خلافا نشب بين فتاة وشاب كلاهما تسابق لركوب "توك توك" في منطقة الطالبية.

وألقت الشرطة القبض على الفتاة فيما نقل جثمان العامل إلى المشرحة. (العربية)
 
 
 
 
 

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