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عربي-دولي

"وول ستريت جورنال": إسرائيل لم تنجح... و"حماس" عادت إلى مناطق غزة

Lebanon 24
13-04-2024 | 09:00
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ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "وول ستريت جورنال"، قالت إنّ "إسرائيل تُواجه حاليا احتمال خسارة الحرب، مع فقدان القتال زخمه وعدم وجود خطة متماسكة لما بعد الصراع".

وذكرت الصحيفة في تقريرها، "أن اجتياح قطاع غزة أصبح متعثرا مع عودة معظم الجنود الإسرائيليين إلى ديارهم، وكذلك رجوع حماس إلى المناطق التي أعلن الجيش الإسرائيلي تطهيرها من المسلحين في الفترة السابقة، وعدم نجاح إسرائيل في تحقيق هدفها المعلن من الحرب، المتمثل في القضاء على قادة حماس وتدمير الحركة عسكريا وسياسيا".
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وبينت الصحيفة، "أن بعض القادة العسكريين والسياسيين ألقوا اللوم على فشل نتنياهو، في وضع خطة لغزة ما بعد الحرب، قائلين؛ إنها تركت فراغا سياسيا تستغله حماس لبناء نفسها، ولاستعادة نفوذها في القطاع".

وأشارت الصحيفة "إلى أن الإحباط يتزايد أسبوعيا بين أفراده بسبب عدم تقديم الحكومة رؤية مستقبلية واضحة؛ لأنه دون خطة سياسية لغزة، فإن المكاسب التكتيكية على أرض المعركة لن تترجم إلى أي نصر استراتيجي دائم، كما يقول كبار الضباط والجنود الحاليين والسابقين الذين أمضوا أشهرا في القتال الشاق".

وأردفت الصحيفة، "أنه رغم إعلان إسرائيل تحقيق نجاحات ضد حماس، إلا أنه في السر، يشعر العديد من الضباط والجنود العاديين بالقلق إزاء احتمالات تبديد نجاحاتهم التكتيكية ضد حماس بسبب التردد السياسي".

وأوضحت "أن حماس التي كان لديها حوالي 30 ألف مسلح قبل الحرب، قادرة أيضا على تجنيد أعضاء جدد من بين عدد كبير من الشباب في غزة، كما يقول الخبراء".
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وتابعت: "بدأ المسلحون في الظهور من جديد في مدينة غزة شمال القطاع في كانون الثاني، عندما انسحبت القوات الإسرائيلية بعد احتلال المدينة العام الماضي. ويتكرر هذا النمط في خان يونس حيث خاضت الفرقة 98 الإسرائيلية معركة طويلة قبل الانسحاب".

وقالت الصحيفة الأميركية؛ "إنه بعد تحقيق إسرائيل نجاحات ضد حماس في معظم أنحاء غزة، توقفت هذه المهمة حاليا عند أبواب رفح، المدينة الواقعة على الحدود الجنوبية لغزة، حيث لا تزال كتائب حماس موجودة، وحيث يلجأ نحو 1.5 مليون مدني فلسطيني".

ونقلت الصحيفة عن شخصيات عسكرية رفيعة المستوى قولها؛ إن الهجوم البري على رفح لا يمكن أن يحدث في أي وقت قريب.

وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل تُحاول إيجاد طريقة لنقل الأعداد المتزايدة من اللاجئين إلى مكان آخر في القطاع المدمر بشدة".

وذكرت "أن الحرب الطويلة وتزايد خسائرها الإنسانية أدت إلى توتر علاقة إسرائيل مع الولايات المتحدة، ويخشى الكثيرون في إسرائيل من أن تتضرر العلاقات الأميركية - الإسرائيلية بشكل لا رجعة فيه بسبب الحرب". (عربي 21)
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