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عربي-دولي

غارة بواسطة طائرة مروحية.. مسلحون يعتلون سفينة قرب مضيق هرمز

Lebanon 24
13-04-2024 | 05:39
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أفادت وكالة إعلام بأن مسلحين "مجهولين" أغاروا بواسطة طائرة مروحية على سفينة بالقرب من مضيق هرمز.

وقالت وكالة الأسوشيتد برس، اليوم السبت، إنها شاهدت مقطعا مصورا يظهر غارة شنتها قوات كوماندوز بواسطة طائرة هليكوبتر على سفينة بالقرب من مضيق هرمز.

وأضافت الوكالة إن مسؤولا دفاعيا في الشرق الأوسط نسب الغارة إلى إيران وسط توترات أوسع بين طهران والغرب.

وكان الجيش البريطاني حذر أيضا، اليوم السبت، من احتمال اعتلاء جهة مجهولة سفينة بالقرب من مضيق هرمز.

ولم يقدم التحذير الصادر عن عمليات التجارة البحرية في بريطانيا أي تفاصيل بشأن الصعود على متن السفينة في خليج عمان.

وشارك مسؤول الدفاع، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المسائل الاستخباراتية، المقطع المصور مع وكالة الأسوشيتد برس.
 
على الرغم من أن الوكالة لم تتمكن من التحقق من ذلك على الفور، إلا أن التسجيل يتوافق مع التفاصيل المعروفة للصعود على متن الطائرة، ويبدو أن المروحية المعنية هي طائرة يستخدمها الحرس الثوري شبه العسكري الإيراني، الذي نفذ غارات أخرى على السفن في الماضي.

ونسبت هيئة بحرية بريطانية الاستيلاء على السفينة إلى "سلطات إقليمية"، من دون أن تذكر إيران بالاسم. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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