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إقتصاد

وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.. شركة طيران تُغيّر مسار رحلاتها

Lebanon 24
13-04-2024 | 05:50
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أعلنت شركة الطيران الاسترالية كوانتاس، السبت، عن تحويل مسار رحلاتها للمسافات البعيدة بين بيرث ولندن لتجنب استخدام مجال إيران الجوي وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وقال متحدث باسم كوانتاس لوكالة فرانس برس إن شركة الطيران ستقوم بتعديل مسار رحلات بشكل موقت بسبب "الوضع في أجزاء من الشرق الأوسط".
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وأضاف "سنتواصل مع زبائننا بشكل مباشر إذا طرأ أي تغيير على حجوزاتهم".
 
وتستغرق الرحلة من دون توقف من بيرث إلى لندن عادة 17 ساعة ونصف الساعة. لكن الطائرة الآن ستتوقف في سنغافورة للتزود بالوقود الذي يكفيها لنقل الركاب عبر طريق بديل.

وستبقى رحلة العودة من لندن إلى بيرث، من دون توقف على مسار معدّل بسبب الرياح.

ولن تتأثر الرحلات الأخرى.

وتنضم كوانتاس بذلك إلى شركات طيران أخرى من بينها لوفتهانزا وفرعها النمسوي "أوستريان إيرلاينز"، في تحويل مسار رحلاتها لتجنب استخدام المجال الجوي الإيراني. (سكاي نيوز عربية) 

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