يملكها ملياردير.. لمن تعود السفينة التي تعرضت لهجوم بالقرب من مضيق هرمز؟

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أفادت وسائل إعلام عبرية بأن السفينة التي تعرضت لهجوم بالقرب من مضيق هرمز وترفع علم البرتغال تديرها شركة "زودياك ماريتايم"، وهي شركة مملوكة للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر.وأظهر مقطع فيديو شاهدته وكالة أسوشيتد برس قوات خاصة تداهم سفينة بالقرب من مضيق هرمز بطائرة هليكوبتر يوم السبت، وهو هجوم نسبه مسؤول دفاعي في الشرق الأوسط إلى إيران وسط توترات أوسع بين طهران والغرب.ومن المرجح أن تكون السفينة المعنية هي MSC Aries التي ترفع العلم البرتغالي، وهي سفينة حاويات مرتبطة بشركة "زودياك ماريتايم" Zodiac Maritime ومقرها لندن.وسفينة الحاويات زودياك ماريتايم هي جزء من مجموعة "زودياك" التابعة للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر. (سكاي نيوز عربية)