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عربي-دولي
دولة تدعو سكان إحدى مدنها لإخلاء المنازل بشكل فوريّ... ما السبب؟
Lebanon 24
13-04-2024
|
06:25
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دعت السلطات في مدينة أورينبورغ الروسية آلاف السكان إلى الإخلاء الفوري، بسبب الارتفاع السريع في مياه الفيضانات بعد أن فاضت الأنهار الرئيسية على ضفافها بسبب طوفان قياسي نتج عن ذوبان الثلوج.
كما ارتفعت المياه بشكل حاد في منطقة روسية أخرى هي كورجان.
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ودعا عمدة أورينبورغ سيرغي سالمين، السكان في بيان عبر تطبيق الرسائل تلغرام في الصباح إلى "الإخلاء العاجل" مع انطلاق صفارات الإنذار في المدينة، وفق شبكة "أي بي سي نيوز". (الحرة)
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