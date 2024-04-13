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عربي-دولي

على خلفية التوتر في الشرق الأوسط.. دولة أوروبية تغلق سفارتها في طهران وقنصليتها في أربيل

Lebanon 24
13-04-2024 | 06:54
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قررت هولندا إغلاق سفارتها في طهران وقنصليتها في أربيل يوم غد الأحد 14 نيسان بإجراء "احترازي في ظل التوتر المتزايد في المنطقة".
 
وكتبت السفارة في موقعها الإلكتروني: سيتم إغلاق السفارة الهولندية في طهران والقنصلية العامة في أربيل أمام الجمهور يوم الأحد 14 نيسان لدواعي الحذر الشديد".
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وأشارت في بيانها إلى أن وزارة الخارجية اتخذت هذا القرار على ضوء التوترات المتزايدة بين إيران وإسرائيل وأن الوزارة ستقرر يوم الأحد ما إذا كانت ستفتح المكاتب القنصلية يوم الاثنين أم لا.

وأكدت أنه تم أو سيتم إخطار أي شخص لديه موعد في الوقت المناسب وسيتم إعادة جدولة المواعيد، وبينت أن هذا الإجراء سيؤثر هذا بشكل أساسي على الأشخاص الذين يرغبون في التقدم للحصول على تأشيرة للسفر إلى هولندا.

ونشرت السفارة رقم هاتف مخصص في حال كانت هناك حاجة ماسة للمساعدة من السفارة أو القنصلية العامة، وأكدت جميع البعثات الدبلوماسية الهولندية في المنطقة مغلقة أمام الجمهور أيام السبت. (روسيا اليوم) 

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