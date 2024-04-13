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عربي-دولي

أوّل تعليق... ماذا أعلنت إسرائيل بعد إستيلاء إيران على سفينة في مضيق هرمز؟

Lebanon 24
13-04-2024 | 07:31
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اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي إيران بالقرصنة بعد الاستيلاء على سفينة مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز ودعا العالم إلى الاعتراف بالحرس الثوري كمنظمة إرهابية. (روسيا اليوم)
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