بعد يوم من فقدانه.. العثور على جثة مستوطن إسرائيلي

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أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، العثور على جثة مستوطن بعد يوم من فقدانه.وقال بيان للمتحدث باسم الجيش، إن قوات الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والشرطة عثرت قبل قليل على جثة الشاب بنيامين أخيمئير البالغ من العمر 14 عاما.وأوضح البيان أن أخيمئير "فقدت آثاره منذ صباح الجمعة وقتل في عملية إرهابية"، مشيرا إلى أن "التحقيق في الحادث لا يزال مستمرا".