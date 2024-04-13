Advertisement

عربي-دولي

بعد يوم من فقدانه.. العثور على جثة مستوطن إسرائيلي

Lebanon 24
13-04-2024 | 08:18
A-
A+
Doc-P-1186779-638486185523991057.png
Doc-P-1186779-638486185523991057.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، العثور على جثة مستوطن بعد يوم من فقدانه.

وقال بيان للمتحدث باسم الجيش، إن قوات الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والشرطة عثرت قبل قليل على جثة الشاب بنيامين أخيمئير البالغ من العمر 14 عاما.
Advertisement

وأوضح البيان أن أخيمئير "فقدت آثاره منذ صباح الجمعة وقتل في عملية إرهابية"، مشيرا إلى أن "التحقيق في الحادث لا يزال مستمرا".
 
وأضاف أن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل ملاحقة المشتبه فيهم في تنفيذ الهجوم.

وأثار اختفاء المستوطن، الجمعة، أعمال عنف وتوترات بين مستوطنين وفلسطينيين شمال شرقي رام الله في الضفة الغربية المحتلة. (سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:40 | 2024-04-13
12:24 | 2024-04-13
12:15 | 2024-04-13
12:00 | 2024-04-13
11:40 | 2024-04-13
11:25 | 2024-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24