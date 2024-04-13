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عربي-دولي
بعد يوم من فقدانه.. العثور على جثة مستوطن إسرائيلي
Lebanon 24
13-04-2024
|
08:18
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أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، العثور على جثة مستوطن بعد يوم من فقدانه.
وقال بيان للمتحدث باسم الجيش، إن قوات الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والشرطة عثرت قبل قليل على جثة الشاب بنيامين أخيمئير البالغ من العمر 14 عاما.
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وأوضح البيان أن أخيمئير "فقدت آثاره منذ صباح الجمعة وقتل في عملية إرهابية"، مشيرا إلى أن "التحقيق في الحادث لا يزال مستمرا".
وأضاف أن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل ملاحقة المشتبه فيهم في تنفيذ الهجوم.
وأثار اختفاء المستوطن، الجمعة، أعمال عنف وتوترات بين مستوطنين وفلسطينيين شمال شرقي رام الله في الضفة الغربية المحتلة. (سكاي نيوز عربية)
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