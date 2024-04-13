مدينة أوكرانيّة هي هدف روسيا الجديد... هل تخسر كييف الحرب هذا العام؟

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ذكرت "العربية" أنّ القائد السابق لقيادة القوات المشتركة في المملكة المتحدة ريتشارد بارونز حذّر من أن كييف قد تواجه الهزيمة أمام روسيا في العام الحالي.وأوضح بارونز أن هناك "خطرا جديا" لخسارة أوكرانيا الحرب هذا العام.وعزى الجنرال البريطاني السبب وراء ذلك إلى أن "أوكرانيا قد تشعر بأنها غير قادرة على الفوز".وتابع قائلاً "عندما يصل الأمر إلى هذه النقطة، لماذا سيرغب الناس في القتال والموت لفترة أطول، فقط للدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه؟".وكشف أن شكل الهجوم الروسي سيكون واضحاً جداً، مشيراً إلى أنه سيتقدم بقوة على خط المواجهة، مستفيدا من ميزة بنسبة خمسة إلى واحد في المدفعية والذخيرة، وفائض من المقاتلين معززين باستخدام أسلحة جديدة.وتشمل هذه الذخيرة، القنبلة الانزلاقية FAB، وهي "قنبلة غبية" معدلة من الحقبة السوفيتية مزودة بزعانف ونظام تحديد المواقع العالمي "GPS" و1500 كغم من المواد شديدة الانفجار، والتي تعيث فساداً في الدفاعات الأوكرانية.كذلك أوضح الجنرال بارونز أنه في مرحلة ما من هذا الصيف، من التوقع أن نشهد هجوماً روسياً كبيراً، بقصد القيام بأكثر من مجرد التقدم للأمام بمكاسب صغيرة ربما لمحاولة اختراق الخطوط الأوكرانية.وأشار إلى أنه إذا حدث ذلك ستكون هناك خطورة باختراق القوات الروسية لتلك الخطوط واستغلالها في مناطق بأوكرانيا حيث لا تستطيع القوات المسلحة الأوكرانية إيقافها.بدوره كشف الدكتور جاك واتلينغ، وهو باحث في مركز أبحاث وايتهول التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن "خاركيف معرضة للخطر بالتأكيد".وباعتبارها المدينة الثانية في أوكرانيا، والتي تقع على مقربة من الحدود الروسية، فإن خاركيف تشكل هدفاً مغرياً لموسكو.فهي تتعرض حالياً لضربات صاروخية روسية يومياً، مع عدم قدرة أوكرانيا على حشد ما يكفي من الدفاعات الجوية لدرء المزيج القاتل من الطائرات من دون طيار والصواريخ الكروزية والصواريخ الباليستية الموجهة في اتجاهها.فيما أضاف الجنرال بارونز أن الهجوم هذا العام ربما سيكون هدفه الأول هو الخروج من منطقة دونباس، بينما الأعين موجهة على خاركيف التي تقع على بعد 29 كيلومتراً أو نحو ذلك من الحدود الروسية، وهي جائزة كبرى. (العربية)