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عربي-دولي

عن 62 عاماً.. وفاة أكبر توأم ملتصق في العالم

Lebanon 24
13-04-2024 | 09:20
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عن عمر ناهز الـ 62 عاما، توفي أكبر توأم ملتصق في العالم لوري، وتوأمه جورج شابيل في مستشفى بولاية بنسلفانيا.

وقالت موسوعة غينيس للأرقام القياسية إن التوأم ولدا في ولاية بنسلفانيا يوم 18 أيلول 1961، وكانت جماجمهما مندمجة جزئيا بنسبة 30% ويتقاسمان الأوعية الدموية الحيوية.
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وأصبحت لوري وجورج أول توأمان ملتصق في العالم يتم تحديدهما كجنسين مختلفين في عام 2007. (العربية)

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